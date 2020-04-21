NASA çalışanları da evde iş başında

NASA çalışanları da pek çok kişi gibi evlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kendi iş ortamlarını internette paylaşan NASA çalışanları 'evde kal' mesajı veriyor. Yaklaşık 17 bin kişiyi istihdam eden NASA, geçen ay koronavirüs salgını nedeniyle radikal bir karar almak durumunda kalmış ve çalışanlarının büyük bir kısmını evine yollamıştı.



Örneğin Mars üzerinde çalışmalarını sürdüren NASA, bu noktada Curiosity gezgin aracından faydalanıyor. Ancak bu robot ile iletişim NASA üssündan değil, çalışanların evlerinden yapılıyor.

Mars'la ilgili herhangi bir gelişme olduğunda birbirleriyle video konferans yöntemiyle iletişim kuran NASA çalışanları, herhangi bir kriz anında da bu toplantıları hızlıca gerçekleştirip aksiyon alıyor.



NASA çalışanlarının bir süre daha evden çalışmayı sürdürmesi beklenirken, tamamen toplumdan izole bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar.