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Evdehayat
Haber Giriş: 21.04.2020 - 08:02,Son Güncelleme:

NASA çalışanları da evde iş başında

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
NASA çalışanları da evde iş başında
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Koronavirüs salgının etkisinin yoğun bir şekilde hissedildiği ABD'de karantina uygulaması pek çok eyalette uygulanırken, vatandaşların büyük bir kısmı işlerini evlerden sürdürüyor. NASA çalışanları söz konusu olduğunda da durum pek farklı değil ve uzay araştırmalarını evlerinde yapmayı sürdürüyorlar.

NASA çalışanları da pek çok kişi gibi evlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kendi iş ortamlarını internette paylaşan NASA çalışanları 'evde kal' mesajı veriyor. Yaklaşık 17 bin kişiyi istihdam eden NASA, geçen ay koronavirüs salgını nedeniyle radikal bir karar almak durumunda kalmış ve çalışanlarının büyük bir kısmını evine yollamıştı.

NASA çalışanları da evde iş başında

Örneğin Mars üzerinde çalışmalarını sürdüren NASA, bu noktada Curiosity gezgin aracından faydalanıyor. Ancak bu robot ile iletişim NASA üssündan değil, çalışanların evlerinden yapılıyor.

Mars'la ilgili herhangi bir gelişme olduğunda birbirleriyle video konferans yöntemiyle iletişim kuran NASA çalışanları, herhangi bir kriz anında da bu toplantıları hızlıca gerçekleştirip aksiyon alıyor.

NASA çalışanları da evde iş başında

NASA çalışanlarının bir süre daha evden çalışmayı sürdürmesi beklenirken, tamamen toplumdan izole bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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