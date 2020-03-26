NASA astronotlarından evinde izole hayat sürenlere tavsiyeler

Pek çok insanın hayali, büyüdüğünde astronot olmak ve birçok insanın yapamadığı bir işi yapmanın haklı gururunu yaşamak. Meslek olarak kulağa hoş gelse de, elbette beraberinde birçok zorluğu da getiriyor. İzole bir hayat, aileden uzak bir yaşam... Astronotların birçoğu buna alışkın durumda. Ama dünya öyle mi?

Koronavirüs salgınında virüse yakalanan yeni insanların sayısının azalması adına temasın kesilmesi ve izole bir hayat çok önemli. Dünya genelinde pek çok ülkede radikal tedbirler alınırken, astronotlar ise evde geçirilen sürenin nasıl verimli kullanılabileceğini masaya yatırıyor ve karantina sürecindeki insanlığa tavsiyelerde bulunuyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) yaklaşık 1 yıl görev yapan Scott Kelly, 1 yıl süresince evinden, sevdiklerinden uzakta bir hayat sürdü. İşi gereği 1 yıl boyunca izole bir hayat sürdüren Kelly, Game of Thrones'u iki kez baştan sona izleyip bitirdiğini söylerken, temiz hava almak gibi bir fırsatının bulunmadığını, ama insanların penceresinden, balkonundan bunu güzelce yapabileceğini kaydetti.



Bir diğer astronot ise Peggy Whitson... ISS'de görev yapan Whitson, izole bir ortamda hayatı devam ettirmenin kolay olmadığını kabul ediyor, ama iyi bir iletişim kurmanın izole bir ortamda verimliliği hayli arttırdığını da sözlerine ekliyor. Whitson'a göre izolasyon süresi sona erdiğinde bunun değeri ilk etapta anlaşılmayacak; ancak zaman içinde insanlar kendileriyle bu denli çok zaman geçirmesinin 'minik bir hediye' olduğunu fark edecek.

ISS'te görevli bir diğer isim olan Anne McClain, ISS'te çalışırken dünyanın karantina sürecindeki sürece benzer bir zaman geçirdiğini, kendisinin önce hedefini belirleyip sonra sessiz bir ortamda kimsenin etkisi olmadan o hedefte ilerlediğini kaydetti. McClain'a göre dijital mecralar ile sosyalleşmenin, dinlenmenin kişinin ruh sağlığına olumlu etkileri olduğunu belirtiyor.



