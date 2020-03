Mutlaka izlemeniz gereken en iyi animasyon filmleri

Karlar Ülkesi

Daha çok çocuk yaştakilere hitap ediyor gibi görünse de aslında 7'den 70'e herkesin izleyebileceği bir animasyon film serisi... İlgi görmesinden dolayı ikincisi de geçtiğimiz sene yayınlanan Karlar Ülkesi'nde hayali bir dünyada hayali kahramanlarımızla maceradan maceraya koşuyoruz. İlk filmde Elsa'nın güçlerini keşfedişini izlerken, ikinci filmde ise geçmişe yolculuk yapıyorlar ve büyük bir sırrı aydınlatıyorlar.



Hiç şüphesiz filmin en sevilen karakterlerinden biri de Elsa'nın kar topundan yarattığı Olaf'tan başkası değil.



Coco



Bir animasyon filmi olsa da, bir çocuk filmi değil aslında. Verdiği mesajla birçok izleyeni ağlatan Coco, diğer animasyon filmlerinden sağlam hikayesiyle kendini ayrıştırmayı başarıyor. Henüz izlemediyseniz, listenizin tepesinde mutlaka ona yer vermelisiniz.



Oyuncak Hikayesi serisi (Toy Story)



İlki 1990'lı yıllarda yayınlanan ve büyük ilgi görmesi nedeniyle toplamda 4 filmi çekilen Oyuncak Hikayesi, bir çocuğun oyuncaklarının başlarından geçenlerini anlatan eğlenceli ve bir o kadar da duygusal bir yapım. Oyuncakların dünyasına indiğiniz filmde herkes kendinden bir şey buluyor, çocukluğunuza geri dönüyorsunuz.



Oyunbozan Ralph



Yıllarca oynanan atari konsollarındaki kahramanların hikayesini konu alan Oyunbozan Ralph, oyundaki kötü karakterin kötü olmaktan vazgeçip, iyi olmaya çalışmasını konu alıyor. Karakterler öyle güzel işlenmiş ki, filmin devamı da geldi ve bu kez hikaye atari salonlarından çıkıp doğrudan internet çağına yetişti. Çocuklarınızla birlikte mutlaka seyretmeniz gereken bir film...



Wall-e



Günümüzden yüz yıllar sonrasını konu alan Wall-e'de dünya artık bir çöplük haline gelmiştir ve minik kahramanımız o çöpleri toparlayıp düzene koyarken, insanların kolonileşme sürecinde dünyayı tamamen unuttukları ve insan olmaktan uzaklaştığı dikkat çekiyor. Aksine Wall-e robotumuz ise insani özelliklere sahip ve onun ilginç hikayesini izliyorsunuz. Bugüne dek yapılan en iyi animasyon filmlerinden biri olarak bilinir.





Up



Türkiye'ye 'Yukarı Bak' adıyla gelen Up, yine efsane olmaya aday bir animasyon filmlerinden biri olarak öne çıkıyor. Hayatı boyunca istediği macera hayalini gerçekleştirmek adına evine binlerce balon bağlayan ve Güney Amerika'ya doğru yolculuğa çıkan 78 yaşlarındaki baloncu Carl'ın bir hikayesidir bu...



İnanılmaz Aile



Filmde her üyesi özel yeteneklere , olağanüstü güçlere sahip olan ,"süper kahramanlık" yapabilen bir ailenin serüvenleri anlatılıyor. Ailenin reisi olan Bob Parr, kentteki insanları binbir türlü tehlikelerden kurtarma ihtiyacı ortaya çıktığında , "Bay Incredible" kimliğiyle duruma müdahale ederek çevrede güvenliği sağlamakla ,kısaca ortalığı toplamakla-temizlemekle ve her şeyi eski sakin haline getirmekle yükümlü bir süper kahramandır. Karısı Elastigirl kızı Violet ve oğlu Dash ile beraber yaşamakta ve çalışmaktadır. Ancak süper kahramanlarımız dünyayı kurtaracağız derken çevreye ve insanlara çok fazla yan hasar -zarar verir.Bu da sigorta primlerini yükseltir. Bu durum karşısında çılgına dönen kent halkı onlara karşı cephe alır.Süper kahramanların işine son verilir. Süper kahramanlıktan emekli edilen Parr ailesi artık kendi köşelerinde heyecansız, sessiz, sakin bir banliyö yaşamı sürdürmek zorundadır. Ta ki özel bir göreve çağrılana kadar...