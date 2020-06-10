Mutfak tezgahı nasıl temizlenir?

Mutfakta en fazla kirlenen alanlardan biri olan tezgahların temizliği de yapısına göre değişiyor. İşte mermer ve granit tezgahları temizlemenin pratik yöntemleri...

Mutfak tezgahınız mermer ise düzenli aralıklarla temizlenmesi büyük önem taşıyor. Çünkü, mermer tezgahlar zamanla sararabiliyor. Tezgahınızda sararmalar mevcutsa limon ve tuz karışımı ile temizleyebilirsiniz.

Limon ve karbonat karışımını da tercih edebilirsiniz. Bir kaba bir miktar karbonat ve limon ekleyip macun haline getirin. Daha sonra bir sünger yardımıyla lekeli bölgelere uygulayın.

Granit mutfak tezgahına sahipseniz düzenli olarak sıvı sabun ve ılık su ile temizleyin. Ayrıca, granit tezgahınızı temizlerken kabartma tozu ve ılık su karışımını da tercih edebilirsiniz.