Mutfak tasarrufu için etkili ipuçları

Marketi sadece haftada 1 kez ziyaret edin

Günlük alışveriş yapmak her zaman daha fazla para harcamak anlamına gelir. Markete her gün uğrayıp o günkü ihtiyaçlarınızı alacağınıza haftada bir toplu alışveriş yapmayı deneyin. Haftalık alışverişe çıkmadan önce bir ihtiyaç listesi hazırlamayı da unutmayın.

İnterneti deneyin

Evden çıkmamanın çok önemli olduğu şu günlerde markete gitmek yerine mutfak alışverişinizi internet üzerinden de yapabilirsiniz. Bu size zamandan da kazandıracaktır.

İndirimleri takip edin

Haftada bir markete gitmek ya da haftada bir internetten alışveriş yapmak tüm ürünlerin fiyatına da hakim olmanıza yardımcı olur. Böylece hangi ürün indirimde hangisi zamlanmış rahatlıkla anlayabilirsiniz. Mutfağınızda tasarruf yapmak için indirimli ürünleri takip etmenizi de öneririz.

Haftanızı planlayın

O hafta ne yemekler pişireceğinizi hafta başında planlayın. Böylece yiyeceklerinizi daha tasarruflu kullanmış olursunuz. Sebze ve meyve ağırlıklı bir menü oluşturmayı unutmayın!

İstifçilik yapmayın

Alışveriş yaparken gerçekten ihtiyacınız olanı alın. Sırf indirimde diye fazla ürün almayın, "Nasılsa bir gün kullanırım" demeyin. O ürünler bittiğinde gerçekten ihtiyaç sahiplerinin ne yapacağını düşünün ve yeterli miktarda alın. İstifçilik bütçenize de fazlasıyla zarar verir.