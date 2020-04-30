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Evdehayat
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 30.04.2020 - 13:11,Son Güncelleme:

Mutfak fayansları nasıl temizlenir?

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Mutfak fayansları nasıl temizlenir?
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Yemek hazırlarken en çok kirlenen yerlerden biri de mutfak fayansları. Farkında olmadan sıçrayan yağ lekeleri zamanla çıkarılması zor bir hale gelebilir. Ancak, bu lekelerden kurtulmak o kadar da zor değil. İşte, mutfak fayanslarını temizlerken işinize yarayacak ipuçları...

Mutfak fayansınızda yağ lekeleri mevcutsa yağ temizleyicisi kullanabilirsiniz. Lekenin üzerine sürüp bir süre bekletin ve ardından güzelce silin.

Diğer bir yöntem de beyaz sirke ile temizlemek. Bir kovaya ılık su ve beyaz sirke ekleyin. Ardından karışımı lekeli yüzeye sürüp bir sünger yardımıyla güzelce ovalayın. Daha sonra temiz bir bezi ılık suya batırıp iyice silin. Bu işlem sonrası fayanslarınızın ne kadar temiz olduğunu görebilirsiniz.

Çamaşır suyu ve karbonat karışımı da mutfak fayanslarınızı temizlemek için etkili bir yöntem olabilir. Bunun için 3 ölçü karbonat ve 1 ölçü çamaşır suyu ile karışımınızı hazırlayın. Bir fırça yardımıyla karışımı fayansın üzerine sürün ve bir süre bekletin. Ardından sünger ile ovalayarak temizleyin.

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