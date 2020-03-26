Mutfak çekmeceleri nasıl düzenlenir?
Çekmeceler, eşyalarımızı depoladığımız en önemli yardımcılarımızdan biri. Bu noktada mutfak çekmeceleri ise daha da büyük bir öneme sahip. Yemek yerken veya servis yaparken gerek duyduğumuz her türlü mutfak eşyamıza rahatça ulaşabilmemizi sağlar. Ancak, dağınık olduğu zaman işler biraz zorlaşabilir. Peki, mutfak çekmeceleri nasıl düzenlenir?
Mutfaklar, en çok eşyanın yer aldığı alanlardan biri. Bu yüzden düzenlemesi veya düzenli tutması da uğraştırıcı olabiliyor. Özellikle, mutfak çekmecelerinin düzenli olması istediğiniz gerece daha rahat ulaşmamızı sağlar. Peki, mutfak çekmeceleri düzenlenirken nelere dikkat edilmeli? İşte, işinizi kolaylaştıracak öneriler...
Mutfak çekmecelerinizi düzenlerken eşyaları gruplara ayırmanız işinizi epey kolaylaştırabilir. Hangi gerece daha çok ihtiyaç duyuyorsunuz veya hangisinin daha az gerekli olduğuna karar verip gruplama yapabilirsiniz. Servis kaşığını her gün kullanırken, ceviz veya fındık kıracağına çok sık ihtiyaç duymayız. Bu tarz gereçler farklı bir yere yerleştirilebilir.
Sık ihtiyaç duyulan eşyaların nereye yerleştirildiği de oldukça önemli. Bu yüzden, rahatça ulaşabileceğiniz çekmeceye yerleştirmek doğru bir tercih olacaktır. En üst ve orta çekmeceler, en alta göre daha ulaşılabilir olduğu için eşyalarınızı bu bölmelere yerleştirebilirsiniz. Çatal kaşıklarınız için de özel kaşıklıklardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca, fazla bölümü olan kaşıklık tercih etmeniz faydanıza olacaktır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle