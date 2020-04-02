Mutfağınızda oluşan yağ lekelerinden kolayca kurtulun
Zamanımızın önemli bir kısmı mutfaklarda geçiyor. Her öğün için ayrı ayrı yemekler hazırlanıyor. Hal böyle olunca mutfak dolapları ve tezgahında da yağ lekeleri ve kir oluşuyor. Fakat, birkaç pratik yöntemle bu kirlerden ve lekelerden kurtulabilirsiniz. Peki, mutfaktaki yağ lekeleri nasıl çıkarılır?
Uygulayabileceğiniz birkaç pratik yöntemle mutfağınızda oluşan yağ lekeleri ve kirden kurtulabilirsiniz.
Kızartma yaparken ocakta ve çevresini yağ lekelerinden temiz tutmak biraz zor. Fakat, kızartmayı bitirdikten sonra oluşan yağ lekelerini çok fazla beklemeden bulaşık deterjanına batırılmış sünger ile temizleyin. Ardından temiz bir bezle silerek leke oluşumunu engelleyebilirsiniz.
Oluşan lekelerden sirke ile kurtulabilirsiniz. Yağ lekesi olan bölgeye birkaç damla sirke dökün ve bir süre bekleyin. Ardından temiz bir bezle silin. Lekelerin kaybolduğunu görebilirsiniz.
Kabartma tozu da mutfakta işinizi kolaylaştırabilir. Bir miktar kabartma tozunu, nemli bir süngere serpin ve yağlı bölgeyi güzelce temizleyin. Daha sonra da nemli bir bezle güzelce temizleyin.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle