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Evdehayat
Haber Giriş: 22.05.2020 - 14:25,Son Güncelleme:

Moringa çayı nasıl yapılır?

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Moringa çayı nasıl yapılır?
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Moringa; günümüzde yaprak, yağ, toz ve kapsül şeklinde tüketilen bir bitkidir. Potasyum, protein, A vitamini, demir de dahil olmak üzere zengin besin değerlerine sahip. Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olması sayesinde 'mucize ağaç' olarak adlandırılan Moringa, daha çok çay formuyla popüler oldu. Moringa çayı, bitkinin yaş yapraklarının öğütülerek çay haline getirilmesiyle oluşuyor. Peki evde moringa çayı nasıl yapılır?

MORİNGA YAPRAĞI İLE ÇAY NASIL YAPILIR? 

Malzemeler: 

  • 1 yemek kaşığı moringa yaprağı
  • 1 su bardağı kaynamış su

Hazırlanışı: 

1 su bardağı sıcak suyu kaynatın.

1 yemek kaşığı moringa yaprağını bardağınıza koyun ve üzerine sıcak suyu döküp 4-5 dakika demlenmeye bırakın.

Çayın içerisinden yaprakları aldıktan sonra süzün ve için.

MORİNGA TOZU İLE ÇAY NASIL YAPILIR? 

Malzemeler: 

  • 1 çay kaşığı moringa yaprağı
  • 1 fincan kaynamış su

Hazırlanışı: 

1 fincan sıcak suya bir çay kaşığı moringa toz koyunuz 3-4 dakika demledikten sonra süzmeden içiniz.

Uzmanlar, sabah ve akşam yemeklerinden 30 dakika önce tüketilmesinin ideal olduğu görüşünde. Fakat alerjik bir durumunuz ya da bir hastalığınız varsa doktorunuza danışmadan tüketmemenizi öneriyoruz. 

Moringa Çayı Nedir Nasıl Tüketilir
Moringa Çayı Nedir? Nasıl Tüketilir?
Ev yapımı zeytinli cevizli ekmek tarifiAcil ihtiyaçlarımız dışında evden çıkmadığımız bu süreçte evde kendi ekmeğinizi kolayca yapabilirsiniz. İçerisinde zeytin, ceviz ve biberiye olan bu ekmeğin tarif hem çok lezzetli hem de çok pratik!
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