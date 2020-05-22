Moringa çayı nasıl yapılır?

MORİNGA YAPRAĞI İLE ÇAY NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 yemek kaşığı moringa yaprağı

1 su bardağı kaynamış su

Hazırlanışı:

1 su bardağı sıcak suyu kaynatın.

1 yemek kaşığı moringa yaprağını bardağınıza koyun ve üzerine sıcak suyu döküp 4-5 dakika demlenmeye bırakın.

Çayın içerisinden yaprakları aldıktan sonra süzün ve için.

MORİNGA TOZU İLE ÇAY NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 çay kaşığı moringa yaprağı

1 fincan kaynamış su

Hazırlanışı:

1 fincan sıcak suya bir çay kaşığı moringa toz koyunuz 3-4 dakika demledikten sonra süzmeden içiniz.

Uzmanlar, sabah ve akşam yemeklerinden 30 dakika önce tüketilmesinin ideal olduğu görüşünde. Fakat alerjik bir durumunuz ya da bir hastalığınız varsa doktorunuza danışmadan tüketmemenizi öneriyoruz.