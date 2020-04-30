Fotoğraf: Ingimage
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Mis gibi kokan çarşaflar için ev yapımı lavanta spreyi
Evinize bahar havası getirecek lavanta spreyi hazırlamaya ne dersiniz? Bu sprey çarşaflarınız üzerinde hoş bir koku bırakacak.
İşte ev yapımı lavanta spreyi için gerekli malzemeler ve hazırlanışı…
Malzemeler
1 bardak saf su
40 damla lavanta esansı
4 yemek kaşığı saf alkol
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri huni kullanarak püskürtmeli bir şişeye koyun. Kapağını kapatın ve sallayın. 1-2 saat dinlenmesini bekleyin. Dilediğiniz zaman çarşaflarınıza, yastık kılıflarınıza, yorganınıza sıkabilirsiniz.
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