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Evdehayat
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 30.04.2020 - 15:12,Son Güncelleme:

Mis gibi kokan çarşaflar için ev yapımı lavanta spreyi

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Mis gibi kokan çarşaflar için ev yapımı lavanta spreyi
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Evinize bahar havası getirecek lavanta spreyi hazırlamaya ne dersiniz? Bu sprey çarşaflarınız üzerinde hoş bir koku bırakacak.

İşte ev yapımı lavanta spreyi için gerekli malzemeler ve hazırlanışı…

Malzemeler

1 bardak saf su
40 damla lavanta esansı
4 yemek kaşığı saf alkol

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri huni kullanarak püskürtmeli bir şişeye koyun. Kapağını kapatın ve sallayın. 1-2 saat dinlenmesini bekleyin. Dilediğiniz zaman çarşaflarınıza, yastık kılıflarınıza, yorganınıza sıkabilirsiniz.

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