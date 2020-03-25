Milyonlar eve kapandı, dizüstü bilgisayar satışları yükselişte

Akıllı telefon satışlarının sürekli arttığı günümüzde bilgisayar satışlarının yerinde sayması, teknoloji üreticilerini de kara kara düşündüren bir tabloydu. Kullanıcılar, evlerine aldıkları bilgisayarları uzun yıllar kullanıyor, yenileme ihtiyacı içine girmiyordu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bilgisayar satışlarında da artış görülmeye başlandı.

Ekran kartı üreticisi Nvidia'nın CFO'su olan Colette Kress, konuyla ilgili yaptığı açıklamada dizüstü bilgisayar talebinde toparlanma gördüklerini doğruladı. Kress'e göre bu yılın son çeyreğinde tedarik zinricini iyiden iyiye toparlanacak ve teknoloji markaları yeniden kişisel bilgisayar sektörüne daha fazla ilgi gösterecek.

Virüs salgını sonrası satışları artan ürünler ise şöyle: Dizüstü bilgisayar, çalışma istasyonları, masaüstü bilgisayarlar ve ekran kartları... Bu ürünlerin fiyatlarında henüz bir artış yaşanmazken, Çin'de fabrikaların durmasıyla birlikte ürünlerin tedarik sürecinde sıkıntı yaşayacağını düşünen ya da ürünlerin fiyatlarının artacağından endişe edenlerin de bu ürünlere yöneldiği görülüyor.

Ancak tüm bu endişelere karşın Nvidia tarafından rahatlatan bir açıklama geliyor: Kress'e göre dizüstü bilgisayar stoklarında herhangi bir sorun yok ve tedarik ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılanmaya devam edecek.