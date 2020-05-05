Microsoft Teams sohbet gruplarında katılımcı limiti 250'ye çıkacak

Koronavirüs salgını nedeniyle Teams uygulamasına da ilgi artmış durumda. Mart ayında 44 milyon kullanıcı sayısına ulaştığı belirtilen uygulama, bugünler de 75 milyona ulaşmış durumda.



Mart ayında 44 milyon aktif kullanıcı sayısına sahipken bugünler uygulama 75 milyona ulaşmış durumda. Şirket, bu durumda daha iyi hizmet vermek için yeni özellikler ekliyor.

Microsoft, Teams sohbet gruplarında mevcut 100 olan katılımcı sayısı sınırını 250'ye çıkaracak. Yeni özelliğin Mayıs ayı sonuna kadar da tüm kullanıcılara kademeli olarak ulaşması bekleniyor. Bunun yanı sıra şirket, artacak sayıdan dolayı sohbet gruplarında bildirimlerde oluşabilecek artış için de belirli değişiklikler sunacak. Otomatik Outlook yanıtları, gruptaki katılımcı sayısı 20'nin üzerine çıktığında Teams durum mesajlarını, paylaşımları ve okundu bilgileri gibi bildirimleri devre dışı bırakacak.

Mevcut durumda yöneticilerin Microsoft Teams'deki gruplara katılımcı limiti koyabileceği bir özellik yok. Üstelik, Teams'in video konferans limiti de hala 20 kişi. Yeni eklenecek özellikle sohbet gruplarındaki katılımcı sayısının artması bekleniyor.