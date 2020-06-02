Meyve Sebzelerdeki Pestisit Kalıntıları Nasıl Uzaklaştırılır?

Meyve sebzelerdeki pestisit kalıntılarının uzaklaştırmanın yolları

Tuzlu suda bekletin

Araştırmalar, 20 dakika boyunca yüzde 10 tuzlu su çözeltisinde meyve ve sebzelerin bekletmenin, en yaygın dört böcek ilacı kalıntılarının çoğunu bertaraf ettiğini gösteriyor.

Sirke içinde bekletin

Sirke, meyve ve sebzelerdeki kalıntıları gidermenin başka bir yolu… Çalışmalar, yaklaşık 20 dakika, 1 kısım sirke için 3 kısım su çözeltisini önerirken, diğerleri de pestisitleri iyice uzaklaştırmak için tam kuvvetli sirke gerektiğini gösteriyor.

Kabartma tozu kullanın

30 gram kabartma tozu 3 litre suya karıştırarak meyve ve sebzelerinizi en az 15 dakika bekletin ve sonra suyla durulayın.

Sadece soğuk su ile yıkayın

Yapılan bir çalışmada, soğuk su altında durulama işleminin test edilen 12 pestisitten 9'unun kalıntılarını azaltabildiği saptandı.

Kabuklarını soyun

Pestisit kalıntılarını kabuklardan uzaklaştırmanın en etkili yolu ise; yukarıda belirtilen yıkama işlemlerini yaptıktan sonra meyve ve sebzelerin kabuğunu soyarak yemek…