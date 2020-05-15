Metabolizma hızlandıran 3 içecek tarifi

Yeşil çaylı-kırmızı meyveli smoothie

¾ bardak demlenmiş/soğumuş yeşil çay, 1 ¾ bardak karışık kırmızı meyve (ahududu, böğürtlen, yaban mersini vb.), ½ bardak yoğurt, 1 yemek kaşığı kenevir veya keten tohumu. Tüm malzemeleri blendırdan çekin. Ekstra tat için bir küçük muz veya hafif bal gezdirilebilir.

Pancar ve zencefilli smoothie

2 yeşil elma, 1 küçük salatalık, 1 küçük pancar, ¼ limon, 1/3 silme çay kaşığı toz zencefil. Tüm malzemeleri blendırdan çekin.

Zerdeçallı turunçgilli tonik

1 portakal, 1 baş parmak kadar taze zencefil ve taze zerdeçal, 1 çay kaşığı vanilya özütü, isteğe göre 1 silme yemek kaşığı bal/pekmez, ½ çay kaşığı karabiber, 2/3 bardak havuç suyu, 1 bardak maden suyu. Tüm malzemeleri blendırdan çekin.