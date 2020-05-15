Metabolizma hızlandıran 3 içecek tarifi
Evde renkli meyve ve yeşil yapraklı sebzeler ile hazırlayacağınız smoothie'ler ile metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Bu içeceklere ara ara beslenmenizde yer verebilir, damak tadınıza göre benzer içecekleri kolayca yapabilirsiniz. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı metabolizma hızlandıran 3 içecek tarifi verdi, işte tarifleri...
Yeşil çaylı-kırmızı meyveli smoothie
¾ bardak demlenmiş/soğumuş yeşil çay, 1 ¾ bardak karışık kırmızı meyve (ahududu, böğürtlen, yaban mersini vb.), ½ bardak yoğurt, 1 yemek kaşığı kenevir veya keten tohumu. Tüm malzemeleri blendırdan çekin. Ekstra tat için bir küçük muz veya hafif bal gezdirilebilir.
Pancar ve zencefilli smoothie
2 yeşil elma, 1 küçük salatalık, 1 küçük pancar, ¼ limon, 1/3 silme çay kaşığı toz zencefil. Tüm malzemeleri blendırdan çekin.
Zerdeçallı turunçgilli tonik
1 portakal, 1 baş parmak kadar taze zencefil ve taze zerdeçal, 1 çay kaşığı vanilya özütü, isteğe göre 1 silme yemek kaşığı bal/pekmez, ½ çay kaşığı karabiber, 2/3 bardak havuç suyu, 1 bardak maden suyu. Tüm malzemeleri blendırdan çekin.
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