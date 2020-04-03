Messenger: Görüntülü arama için katılımcı sınırı yok

Facebook; hem MacOS hem de Windows işletim sistemleri için Messenger uygulamasını yayına aldı. Web tarayıcıdan girmekten farklı olarak kullanıcılar iki işletim sisteminde de uygulama mağazalarından Messenger'ı indirip kullanabilecek. Uygulamanın en güzel yanı ise ücretsiz ve de sınırsız katılımcı olanağı sunması...

Konuyla ilgili açıklama yapan Facebook'un patronu Mark Zuckerberg, koronavirüs salgını nedeniyle görüntülü arama uygulamalarının daha aktif olduğunu söyledi ve Messenger'ın masa üstü kullanım oranının geçen aya kıyasla iki kat arttığını belirtti.

Facebook, bu nedenle Messenger'ı ayrı olarak ele alıp MacOS ve Windows işletim sistemlerine özel sürüm geliştirdi ve yayına sundu. Kullanıcı deneyimini daha da artırması beklenen yeni Messenger ile video aramalarını daha geniş ekranda yapabilirken, katılımcı sınırının bulunmaması da önemli bir özellik. Bu özellik, son dönemlerde popülerleşen Zoom ve HouseParty gibi uygulamalara karşı da Messenger'ın elini güçlendiriyor.

Diğer yandan uygulamanın pratik yönleri de mevcut. Örneğin Messenger'ı kullanırken (bilgisayarda) uygulamayı arka plana atıp arkadaşlarınızla görüşürken diğer işlerinizi kolayca halledebiliyorsunuz.





