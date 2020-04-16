Mersin’de doğdu, hepimizin sevgilisi oldu! Peki evde nasıl yapılır?

Malzemeler:

300 gram dana antrikot

1 adet kuru soğan

2 adet domates

2 adet yeşil biber

2 yemek kaşığı pamuk yağı (yoksa ayçiçeği yağı)

Çeyrek çay kaşığı tuz

Çeyrek çay kaşığı sumak

Çeyrek demet maydanoz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1,5 su bardağı su

1 adet beyaz ekmek ya da 2 adet lavaş

1 adet limon

Acı biber turşusu

Nasıl yapılır?

Antrikotu yağlı kısımlarını temizleyip parmak parmak doğrayın.

Üzerini geçecek kadar soğuk suyla birlikte tencereye alın ve suyunu çekene kadar haşlayın.

Sacı ya da tavayı kızdırıp 2 yemek kaşığı sıvı yağı ve haşlanmış etleri tavaya alın.

Kırmızı toz biberi ekleyin.

Ara ara tavaya su ilave ederek etlerinizi iyice pişirin.

Etler suyunu çekince çekirdeklerini temizlediğiniz yeşil biberleri tavaya ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Ekmekleri ya da lavaşları etlerin üzerine bastırarak yağını ve buharını çekmesini sağlayın ve bir kenara alın.

Kabuklarını soyup küp küp doğradığınız domatesleri etlere ekleyin.

Karıştırarak kısa bir süre daha pişirin.

Domatesler de pişince tüm harcı ekmeklerin arasına yerleştirin ya da lavaşın üzerine koyup dürüm haline getirin.

Tantuninizi sumaklı soğan salatasıyla ya da ince kıyılmış maydanozla ve acı biber turşusuyla servis edebilirsiniz.

Arzu ederseniz tantuniye limon sıkarak da yiyebilirsiniz. Afiyet olsun…