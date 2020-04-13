Matlaşan cam bardakları kolayca parlatabilirsiz! İşte püf noktaları...

Geniş bir kaba sıcak su ve bir miktar da elma sirkesi koyun. Matlaşan bardakları da su ve sirke karışımının içerisine koyup bir süre bekletin. Bardaklarınızın üzerindeki lekeler ve matlık kaybolunca güzelce durulayın.

Matlaşan bardaklarınızı karbonat yardımıyla da parlatabilirsiniz. Bunun için bardağınıza bir miktar karbonat ve su koyun. 1 gün boyunca bekletip güzelce yıkayın.

Ayrıca limon kullanarak da bardaklarınızı eski görünümüne kavuşturabilirsiniz. Limonu ikiye bölüp bardaklarınızı iyice ovalayın. Birkaç dakika bekledikten sonra da iyice durulayın.



