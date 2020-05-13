Matlaşan bardaklar nasıl parlatılır?

Bulaşık makinesinde ya da elde, yıkamaktan puslu bir görünüme kavuşan bardaklarınızı nasıl parlatacağınızı merak ediyorsanız bu önerilerimize mutlaka göz atın.

-Kullanmadığınız bir diş fırçasına diş macunu sıkın. Hafifçe ıslattıktan sonra bu fırçayla puslanan, lekelenen bölgeleri güzelce ovun. Sonra ılık su ile yıkayın.

-Bulaşık süngerine biraz karbonat döküp ıslatın. Karbonatlı bulaşık süngeriyle matlaşan bardakların içini ve dışını ovalayın. Ancak dikkat bu işlemi yaparken bulaşık süngerinin zımparaya benzer yeşil yüzeyini değil, yumuşak tarafını kullanın. Aksi takdirde bardaklarınız çizilecektir.

-Elma sirkesi ile bardaklarınızı kolayca parlatabilirsiniz. Bunun için bir leğene su koyun, içine biraz elma sirkesi damlatın. Matlaşan bardaklarınızı sirkeli suya yatırın. Yarım saat beklettikten sonra güzelce yıkayın, yeni gibi olduklarına şahit olacaksınız.

-Puslanmış bardakları parlatmak için bir limonu yarıdan ikiye kesin. Bir parçasını alarak üzerine tuz dökün. Bu tuzlu limonla bardakların içini ve dışını güzelce ovun.