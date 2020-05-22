Malzemeleri hazırlayın, evde bayram baklavası yapıyoruz
Bayrama sayılı günler kala herkes evde baklava yapmak için pratik tarifler arıyor. Siz de onlardansanız, kolay cevizli ev baklavası tarifimizi kesinlikle kaçırmayın. Baklavalık yufkayla şipşak yapabileceğiniz ev yapımı cevizli baklavanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden iyi bayramlar dileriz…
Malzemeler:
1 paket baklavalık yufka
250 gram eritilmiş tereyağı
1,5 su bardağı çekilmiş ceviz
Şerbeti için:
4 su bardağı şeker
4 su bardağı su
Yarım çay bardağı limon suyu
Nasıl yapılır?
Öncelikle tereyağını köpük köpük oluncaya kadar eritin ancak yağın kararmamasına dikkat edin.
Büyük boy tepsinin her yerini iyice yağlayın ve baklava yufkalarının yarısını ikişer ikişer tepsiye serip üstte kalan katları yağlayın.
Ceviz içinin yarısını yufkaların her tarafına yayıp üzerine 2 kat yufka yaydıktan sonra yeniden yağlayın.
Yeniden ceviz içi serpip Kalan yufkaları da tepsiye serin.
En üstünü de iyice yağlayıp baklavanızı dilediğiniz şekilde dilimleyin.
Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin.
Kızaran tatlıyı fırından çıkarıp soğuması için bekletin.
Tatlı soğurken şerbet için 4 su bardağı şeker ile 4 su bardağı suyu tencerede bir araya getirin.
Şeker eriyene kadar tahta kaşıkla karıştırıp orta ateşte kaynatın.
Şerbet kaynamaya başlayınca altını kısın ve kıvama gelene kadar 20-30 dakika kaynatın.
Şerbeti ocaktan almadan önce yarım çay bardağı limon suyu ekleyin.
Tatlı soğuduktan sonra sıcak şerbeti üzerine gezdirip çekmesini bekleyin. Baklavanız hazır. Afiyet olsun…
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