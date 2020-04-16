Makyaj malzemelerini temizlemenin püf noktaları

Makyaj malzemelerini düzenli olarak temizlemek, cilt sağlığımız için oldukça önemli. Ancak günlük hayatın koşturmasında makyajlarımızı sık sık temizmeyi ihmal edebiliyoruz. Evde olduğumuz şu zamanlar ise bu iş için biçilmiş kaftan. Peki makyaj malzemeleri nasıl temizlenir?

Makyaj fırçaları

Makyaj fırçalarının temizlenmesi sabır ve yumuşak olmayı gerektirir. Fırçalarınızı fazla sert bir şekilde temizlerseniz kılları kopabilir. Öte yandan fırçalar, makyaj yaparken en fazla kullanılan araçlardır. O yüzden temizliği de çok önemlidir.

Bir kabın içine sıcak su ve bebek şampuanı dökün, fırçaların ucunu sokun. Biraz bekledikten sonra elinizle hafifçe ovalayarak durulayın. Bir havlu ile hafifçe nemini aldıktan sonra da kurumaya bırakın.

Beauty blender

Beauty blenderları temizlemenin birkaç yöntemi var. Beauty blender’ı suyun altında 1 dakika kadar tutun. Üzerine bebek şampuanı sıkın ve ılık suyun altında 1 dakika kadar ovalayın. Sabundan iyice arındığından emin olduktan sonra fazla suyu kağıt havlu ile alın ve makyaj süngerini kurumaya bırakın.

Beauty blender temizlemenin bir diğer yolu ise mikrodalga fırından yardım almak. Makyaj süngerini su dolu bir kasenin içine koyun ve kaseyi de 30 saniye boyunca mikrodalgada tutun. Mikrodalgadan çıkardıktan sonra 2 dakika daha sünger suyun içinde kalsın. Daha sonra sudan çıkarın ve kağıt havlu üzerinde kurumaya bırakın.

Taraklar

Saç tarakları da düzenli olarak temizlenmesi gereken eşyalardan biri. Tarakları temizlememek saçların da çabuk yağlanmasına, hacimsiz görünmesine neden olabilir. Saç fırçalarınızı eliniz yardımıyla uzun saç tellerinden temizleyin. Fırçanın taban kısmındaki ölü derileri temizlemek için de temiz bir diş fırçasını şampuanlı ılık su ile ıslatıp temizleyin.

Tırnak makasları, manikür/pedikür setleri

Tırnak ürünleri temizliği en hassas olması gereken eşyalardır. Tırnak makaslarını, manikür/pedikür setlerini temizlemek için beklememelisiniz. Bu eşyalar her kullanımdan sonra mutlaka dezenfekte edilmeli. Makyaj pamuğunun üzerine az miktarda temizleme solüsyonu dökerek temizleyebilir, dezenfektan ya da kolonyadan da yardım alabilirsiniz.