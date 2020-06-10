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Evdehayat
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 10.06.2020 - 16:44,Son Güncelleme:

Limonataya renk ve lezzet takviyesi: Karpuzlu limonata

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Limonataya renk ve lezzet takviyesi: Karpuzlu limonata
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Yaz aylarında ev yapımı limonatayla serinlemek gibisi yok. Peki limonataya mevsimin en sevilen meyvesi, doğal su kaynağı karpuzu da ekleyip bambaşka bir lezzet yaratmaya ne dersiniz? "Çok iyi olur" dediğinizi duyar gibiyiz. O halde sözü daha fazla uzatmadan enfes karpuzlu limonata tarifimize geçebiliriz...

Malzemeler:

3 adet limon

2 litre su

1 büyük kahve fincanı toz şeker

1 su bardağı karpuz suyu

5-6 dal nane

Nasıl yapılır?

Limonları 1 saat buzdolabında beklettikten sonra kabuklarını rendeleyin.

Rendelenmiş kabuğun üzerine şekeri serpin.

Limon aromasının şekere geçmesi için karışımı elinizle yoğurun.

Şekerli karışımın üzerine limonların suyunu sıkın.

Karpuzu çekirdeklerini ayıklayıp blender'dan geçirin.

Karpuz püresini de limon kabuklarına ekleyin.

Son olarak 2 litre suyu ve nane yapraklarını da ilave edip güzelce karıştırın.

Süzgeçten geçirdiğiniz limonatayı 3-4 saat buzdolabında bekletin.

Ardından buzlu bardaklarda soğuk olarak servis yapın. Afiyet olsun...

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