Lavabolarınız pırıl pırıl ve tertemiz olsun!

Lavabo temizliği için marketlerde satılan krem temizleyicileri kullanırız çoğu zaman. Oysa uygulayacağınız alternatif yöntemler de var... İşte onlardan bazıları…

- Lavaboya bir miktar tuzu serpelim. Üzerine yarım limonu sıkalım ve sıktığımız bu limonun iç kısmıyla lavaboyu güzelce ovalım. Ilık suyla durulayalım. Lavabomuz doğal yöntemlerle tertemiz olacak.

- Aynı yöntemi karbonatla da deneyebiliriz. Karbonatı lavaboya döküp aynı şekilde limonla ovalım ve durulayalım. İşte size pırıl pırıl bir lavabo!

- Çamaşır deterjanıyla da lavaboyu temizleyebiliriz. Önce lavabomuzu sıcak suyla ıslatalım. Bir miktar toz çamaşır deterjanını lavabonun her tarafına gelecek şekilde dökelim. Süngerimizi de ıslatalım ve lavaboyu ovalım. İyice durulamayı unutmayın. Ne kadar beyazladığını göreceksiniz.