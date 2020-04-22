Lavabo kokusu nasıl giderilir?

İlk olarak lavabonuz tıkanıklık nedeniyle koku yayıyorsa lavabo açıcı tercih edebilirsiniz. Bu sayede tıkanıklık giderileceği için koku da kaybolacaktır.

Sıcak su ve sirke ile de lavabonuzdaki kokuyu engelleyebilirsiniz. Bunun için sıcak su ve sirkeyi lavaboya dökmek etkili olabilir. Ayrıca sirke ve karbonatı karıştırıp lavaboya dökün ve üzerine de sıcak suyu dökün. Bu yöntemle de lavabonuzun açılmasını sağlayarak kötü kokuyu yok edebilirsiniz.

Bulaşıklarınızı da lavaboda fazla bekletmeden yıkamaya dikkat edin.

Kahve telvesi ve sıcak su da yardımcınız olabilir. Kahveniz bittikten sonra telvesini lavaboya dökün ve ardından da sıcak su dökerek kokuyu yok edebilirsiniz.