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Evdehayat
Haber Giriş: 27.03.2020 - 14:30,Son Güncelleme:/

Lara Croft Go ve Monument Valley 2 artık ücretsiz!

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Lara Croft Go ve Monument Valley 2 artık ücretsiz!
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Evde vakit geçirenlerin keyifli zaman geçirmesini sağlayan oyunlar, şirketlerin de jestleriyle birlikte bir bir ücretsiz oluyor. Bu anlamda son olarak Square Enix, Lara Croft Go ve Monument Valley 2 isimli oyunları kısa bir süreliğine bedava yapmaya karar verdi.

Telefon üzerinden oynanabilen bu iki oyun, Android ve iOS cihazlarda sorunsuz çalışıyor. 43 TL’ye satılan Lara Croft Go'yu şu an bedava telefona indirebiliyorsunuz. Ancak oyunların ücretsiz olduğu platformlarda farklılık bulunuyor. Lara Croft Go'yu iPhone ve iPad'ler üzerinden ücretsiz indirebilirken, Monument Valley 2'yi ise Android cihazlarda ücretsiz indirme şansınız var.

Lara Croft Go ve Monument Valley 2 artık ücretsiz

Lara Croft Go, sıra tabanlı bir bulmaca oyunu. Bildiğimiz Tomb Raider oyunlarından farklı bir yapıda olan oyunda akıl yürütüp en iyi stratejiyle hazineye ulaşmaya çalışıyoruz. Oyunun kontrolleri oldukça rahat ve grafikleri de kayda değer oranda başarılı.

Monument Valley 2 de bulmaca türü bir oyun. Bölümler hem görsel açıdan hem de zorlayıcılık açısından iyi tasarlanmış. Tek elle oynanabiliyor ve düşük performanslı telefonlarda da gayet yüksek performansta çalışabiliyor.

Lara Croft Go ve Monument Valley 2 artık ücretsiz

İki oyunun geçici bir süre bedava olduğunu ve elinizi çabuk tutmanız gerektiğini de hatırlatalım.

Microsoft'un Londra'daki dev mağazasını dolaştıkMicrosoft'un Londra'nın merkezinde bulunan üç katlı mağazası, sadece bilgisayar ve oyun konsollarının tanıtıldığı bir satış noktası olmaktan öte, bir eğitim ve deneyimleme merkezi olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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