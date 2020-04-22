Kurumsal e-posta adresleri için dikkat edilmesi gereken noktalar
Kişisel e-posta adresinizden farklı olarak kurumsal e-posta adreslerinde çok daha farklı hareket etmeniz gerekiyor. Kurum kimliğini de beraber taşıyan bu e-posta adreslerini kullananların göz ardı etmemesi gereken noktalar ise şöyle...
Gmail, Yandex, Hotmail üzerinden alınan milyonlarca e-posta adresi var; ancak iş dünyasında e-posta kullanımı söz konusu olduğunda bu adresler kullanıldığı gibi, kurumsal e-posta adresleri öne çıkmaya başlıyor. Özellikle de iş hayatında kurum çalışanlarına daha da ciddiyet kazandıran kurumsal e-posta hesapları, üzerinde durulmayı hak ediyor.
Kurumsal e-posta için dikkat etmeniz gereken noktalar:
- Sadece isim yazmak veya ismin ilk harfi veya soyadının ilk harfi gibi hesap adları genelde ulaşılması ve hatırlanması zor hesaplar olurlar. Mail hesabınızı kurarken, gönderici olarak mutlaka “adınız, soyadınız” olsun.
- İmzaların altına otomatik “saygılarımla”, “Best Regards”, “sincerely yours” gibi bitiş kelimeleri ise koymayın.
- Genel kabul görmüş birden fazla yazı karakteri olmakla beraber, büyüklük en az 8 en fazla 12 olmalı.
- Eğer vurgu yapılmayacaksa “bolt” veya “italik” karakter kullanılmamalı.
- Yazı rengi “otomatik siyah” olmalı.
- Yazı karakteri seçerken Türkçe harfleri tam gösterebilen bir font seçilmeli.
- El yazısı, çok koyu tonlu, çok büyük yapılı fontlar tercih edilmemeli.
- Mail şablonunuzun arka fonunda şirket logosu da dahil, hiçbir resim koymayın.
- Genel kabul gören email formatı ise adınız.soyadınız@kurumsalisim şeklindedir.
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