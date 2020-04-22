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Evdehayat
Haber Giriş: 22.04.2020 - 08:29,Son Güncelleme:

Kurumsal e-posta adresleri için dikkat edilmesi gereken noktalar

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Kurumsal e-posta adresleri için dikkat edilmesi gereken noktalar
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Kişisel e-posta adresinizden farklı olarak kurumsal e-posta adreslerinde çok daha farklı hareket etmeniz gerekiyor. Kurum kimliğini de beraber taşıyan bu e-posta adreslerini kullananların göz ardı etmemesi gereken noktalar ise şöyle...

Gmail, Yandex, Hotmail üzerinden alınan milyonlarca e-posta adresi var; ancak iş dünyasında e-posta kullanımı söz konusu olduğunda bu adresler kullanıldığı gibi, kurumsal e-posta adresleri öne çıkmaya başlıyor. Özellikle de iş hayatında kurum çalışanlarına daha da ciddiyet kazandıran kurumsal e-posta hesapları, üzerinde durulmayı hak ediyor. 

Kurumsal e-posta için dikkat etmeniz gereken noktalar:

- Sadece isim yazmak veya ismin ilk harfi veya soyadının ilk harfi gibi hesap adları genelde ulaşılması ve hatırlanması zor hesaplar olurlar. Mail hesabınızı kurarken, gönderici olarak mutlaka “adınız, soyadınız” olsun.

- İmzaların altına otomatik “saygılarımla”, “Best Regards”, “sincerely yours” gibi bitiş kelimeleri ise koymayın.

- Genel kabul görmüş birden fazla yazı karakteri olmakla beraber, büyüklük en az 8 en fazla 12 olmalı.

- Eğer vurgu yapılmayacaksa “bolt” veya “italik” karakter kullanılmamalı.

Kurumsal e-posta adresleri için dikkat edilmesi gereken noktalar

- Yazı rengi “otomatik siyah” olmalı.

- Yazı karakteri seçerken Türkçe harfleri tam gösterebilen bir font seçilmeli.

- El yazısı, çok koyu tonlu, çok büyük yapılı fontlar tercih edilmemeli.

- Mail şablonunuzun arka fonunda şirket logosu da dahil, hiçbir resim koymayın.

- Genel kabul gören email formatı ise adınız.soyadınız@kurumsalisim şeklindedir.

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