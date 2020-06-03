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Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 03.06.2020 - 15:11,Son Güncelleme:

Kuru üzümün bu faydalarını biliyor musunuz?

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Kuru üzümün bu faydalarını biliyor musunuz?
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Kendisi küçük, yararı büyük… Enerji deposu kuru üzümün faydalarını merak ediyorsanız sizler için araştırdık.

Kuru üzümün nelere iyi geldiğini şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Sindirim sistemini çalıştırmaya yardımcı olur.
  • Kolesterol seviyesini düzenler.
  • Yorgunluk ve depresyonun önüne geçer, enerji verir.
  • Uzun süre tokluk hissi sağlar.
  • Kuru üzüm kemiklerin güçlenmesini yardımcı olur.
  • Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.
  • Anemi tedavilerinde takviye olarak tavsiye edilir.
  • Kabızlığı önler

Kuru üzüm suyu nasıl yapılır?

Kuru üzüm suyunun da kuru üzüm kadar faydalı olduğu biliniyor. Bu suyu elde etmek ise oldukça basit. Tek ihtiyacınız olan 4 su bardağı su ve 400 gram kuru üzüm. Öncelikle kuru üzümleri güzelce yıkayın. Bir tencerede 4 su bardağı suyu kaynatın. Kaynayan suyun içerisine kuru üzümleri ekleyin. Bu suyu bir gün dinlendirin ve süzüp için. Sabah kahvaltıdan yarım saat önce düzenli olarak içtiğinizde pek çok fayda göreceksiniz.

Kronik bir rahatsızlığınız varsa, tüketmeden önce hekiminize danışabilirsiniz.

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