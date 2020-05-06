Küçük alışkanlıklarla kilo verme ipuçları

Edineceğiniz bu küçük ama etkili alışkanlıklar kilo vermenize de yardımcı olacaktır. Peki nedir o küçük alışkanlıklar?

- Mutfağınızda her zaman zeytinyağı bulundurun. Yemeklerde ve salatalarda çiçek yağı yerine zeytinyağı kullanın.

- Bir kase meyve de bir avuç şeker de ortalama 150 kaloridir. Seçim sizin.

- Canınız tatlı istediğinde çikolataya sarılıyorsanız sütlü çikolata yerine bitter yiyin.

- Patatesleri kızartmak yerine fırınlamayı deneyin. Patatesleri soyun, yıkayıp kurulayın, zeytinyağı ve tuz koyup karıştırın, fırın tepsisine dizin ve 180-200 derecelik fırında yaklaşık 45 dakika pişirin. Aynı işlemi sebzeler için de uygulayabilirsiniz. Kızartmadan çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz.

- Beyaz pirinç yerine kahverengi pirinç kullanın.

- Ara öğünlerinizi sağlıklı gıdalardan yana kullanırsanız daha uzun süre tok kaldığınızı göreceksiniz. Cips ya da çikolata yerine kuruyemiş, meyve gibi alternatifleri değerlendirin.

- Canınız spagetti istediğinde bir değişiklik yapın ve kabak ya da havuç spagetti deneyin.