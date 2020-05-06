Küçük alışkanlıklarla kilo verme ipuçları
Evde olduğumuz günlerde birçoğumuz beslenme alışkanlıklarını değiştirmeye, sağlıklı bir damak tadı kazanmaya çalışıyor. Bir anda çok büyük değişimler yapmak zor olabilir. Bunun yerine küçük alışkanlıklar kazanmaya çalışarak uzun vadede sağlıklı bir beslenme düzeni oturtabilirsiniz.
Edineceğiniz bu küçük ama etkili alışkanlıklar kilo vermenize de yardımcı olacaktır. Peki nedir o küçük alışkanlıklar?
- Mutfağınızda her zaman zeytinyağı bulundurun. Yemeklerde ve salatalarda çiçek yağı yerine zeytinyağı kullanın.
- Bir kase meyve de bir avuç şeker de ortalama 150 kaloridir. Seçim sizin.
- Canınız tatlı istediğinde çikolataya sarılıyorsanız sütlü çikolata yerine bitter yiyin.
- Patatesleri kızartmak yerine fırınlamayı deneyin. Patatesleri soyun, yıkayıp kurulayın, zeytinyağı ve tuz koyup karıştırın, fırın tepsisine dizin ve 180-200 derecelik fırında yaklaşık 45 dakika pişirin. Aynı işlemi sebzeler için de uygulayabilirsiniz. Kızartmadan çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz.
- Beyaz pirinç yerine kahverengi pirinç kullanın.
- Ara öğünlerinizi sağlıklı gıdalardan yana kullanırsanız daha uzun süre tok kaldığınızı göreceksiniz. Cips ya da çikolata yerine kuruyemiş, meyve gibi alternatifleri değerlendirin.
- Canınız spagetti istediğinde bir değişiklik yapın ve kabak ya da havuç spagetti deneyin.
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