Koronavirüs salgınıyla beraber hastanelere siber saldırı arttı

Siber saldırganlar ne kadar acımasız olduklarını yine gösterdi. Bugüne kadar kritik altyapılara olan saldırılar hep mevcuttu, ancak son dönemde hastanelere bile siber saldırılar düzenleniyor. Akıllı olmayan şehirler bile hackerların hedefi haline gelebiliyor. Bu tip saldırılarda yüzde 30 artış var, oltalama saldırılarında 20 kata kadar artış yaşanıyor. Bütün dünya koronavirüse karşı birlik olurken, siber suçlular ise sağlık sektörünü hedef almış durumda.



Siber suçluların da COVID-19 döneminde evde kaldığını ve zararlı yazılım geliştirmek ve siber saldırılar yapabilmek için daha fazla vakitleri olduğuna dikkat çeken siber güvenlik uzmanlarına göre küresel olarak zararlı kod oranının bu dönemde yüzde 10, saldırıların ise yüzde 25 arttığını belirtti.



Teknoloji ve kamu politikalarının birbirinden ayrı düştüğünü ve yeniden bir araya gelmesi gerektiğini belirten uzmanlar, teknolojideki üstel gelişim ile artık her cihazın temelde bir bilgisayar olduğunu ve bu bilgisayarların artık dünyayı fiziksel olarak etkilediğine dikkat çekiyor. Kişisel cihazların bir nevi casusluk amacıyla kullanılabileceğinin altını çizen uzmanlar, buna karşın olması gereken şifreleme düzeyinin, verilere şifrelemeyi yapan kurumlarca bile erişilememesi gerektirdiğini belirtiyor.



