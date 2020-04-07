Koronavirüs günlerinde evden çalışanlara 5 öneri

İşlerinizi planlayın

İşe gitmek için hangi saatte kalkıyorsanız o saatte kalkın. Artık zamanınız yollarda geçmediğine göre bu süreyi sabahtan işlerinizi planlamak için kullanabilirsiniz.

Çalışma ortamınızı keyiflendirin

Evde en sevdiğiniz köşede kendi çalışma ortamınızı yaratabilirsiniz. Eğer mümkünse ışık alan bir yer seçin. Masanıza en sevdiğiniz, hoşunuza giden aksesuarları taşıyabilirsiniz. Dilerseniz masanızı bitkiler ile canlandırabilirsiniz. Not defterlerinizi de yanınızdan eksik etmeyin. Kendinize gün içinde atıştırmak için birkaç tarif hazırlayın ya da sevdiğiniz kuruyemişleri yanınıza alın.

Dikkatiniz dağılmasın

Dikkatinizin dağılmaması için dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durun. Örneğin çalışmak için televizyonun olduğu odayı tercih etmeyin. Ama çalışırken sizi motive edecek müzikler açabilirsiniz.

İş arkadaşlarınızla iletişimde olun

Gün içinde iş arkadaşlarınızla mutlaka iletişimde olun, konuşulanları takip edin, sizi ilgilendiren tüm online toplantılara katılın.

Hareket edin

Gün içinde hareket etmeyi ihmal etmeyin. Saat başı 10 dakikalık molalar verin, balkona çıkıp hava almayı ihmal etmeyin.