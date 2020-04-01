Koltuk temizliği nasıl yapılır? İşte öneriler…

Koltuklarımız en çok kullanılan ve kirlenen eşyalardan. Bu yüzden koltuk hijyenine de gereken özeni göstermeliyiz. Koltuk temizliğini gözümüzde büyütmeyelim ve bir an önce temizliğine başlayalım.

Koltuk temizliği için en etkili yöntemlerden biri beyaz kalıp sabun kullanarak koltuğu silmektir. Denedikten sonra bu yöntemin ne kadar iyi bir fikir olduğunu göreceksiniz.

-Öncelikle koltuklarımızı elektrik süpürgesiyle güzelce süpürelim ki üstündeki kalıntıları alalım. Kırlent kılıflarımız çıkıyorsa onları çamaşır makinesinde yıkayabiliriz.

-Gelelim koltuk yüzeyinin temizliğine... Bunun için gerekli olan en önemli malzeme beyaz kalıp sabundur. Bir kovayı ılık suyla dolduralım ve yanımıza koltuğu silmek için bir bez alalım. Bezimizi ıslatalım ve suyunu iyice sıkalım. Çok ıslak kalırsa koltuğumuz da ıslanır ve uzun süre de kurumaz.

-Kalıp sabunla bezimizi ovalayalım ve bu bezle koltuğu silelim. Yani kalıp sabunu direkt koltuğa temas ettirmiyoruz. Beze temas ettiriyoruz ve bu bezle koltuğu ovalayarak siliyoruz.

-Kirlenen bezi hazırladığımız suda sık sık durulayalım. Hatta suyun kirlendiğini fark ettiğimiz an suyu değiştirelim. Silme işlemi bittikten sonra gerekli görürsek üzerinden nemli ve temiz bir bezle tekrar geçebiliriz.