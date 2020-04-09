Çeşit besinleri kızartarak tüketmeyi tercih ediyoruz. Bu yüzden kızartma en çok tercih edilen pişirme yöntemlerinden biri. Hal böyle olunca bu sırada oluşan koku sadece mutfağı değil evin diğer köşelerine de yayılabiliyor. Peki, mutfağımıza ve evimize sinen kızartma kokusu nasıl giderilir? İşte, işinizi kolaylaştıracak yöntemler...

Kızartma yaptıktan sonra bir yemek kaşığı kahveyi bir cezvede kavurun. Bu esnada yayılan koku mutfaktaki ve diğer odalardaki kokuları yok edebilir.

Uygulayabileceğiniz diğer yöntem de sirke ile temizlik. Kızartmayı bitirdikten sonra mutfağınızı sirkeli suyla silin. Kokunun giderilmesine yardımcı olacaktır.

Kızartma kokusundan kurtulmak için nane ve fesleğen de bir alternatif olabilir. Bunun için küçük bir tencereye su koyun ve içine de birkaç adet fesleğen veya nane yaprağı ekleyin. Etrafa yayılan koku kızartma kokusunun yerini alacaktır.

Sirke ve limonlu su kaynatarak da bu kokuları giderebilirsiniz. Tek yapmanız gereken bir cezveye bir su bardağı su, bir adet sirke ve bir miktar limon suyu ekleyip kısık ateşte kaynatmak. Böylece evinize sinen kızartma kokusu yok olacaktır.