Dağınık bir kitaplık göze pek hoş görünmeyebilir. Bu yüzden, düzenli bir hale sokmak gerekir. O halde, kitaplık nasıl düzenlenir? Yeni kitaplar için depolama seçenekleri nelerdir? Bu konuda işinizi kolaylaştıracak bazı ipuçlarını sizin için sıraladık.

Kitaplığınızı düzenlerken; ilk önce fazla dergi ve kitapları bir kenara ayırın. Eğer bir yere vermek isterseniz bir koliye yerleştirin. Rafları da boşaltarak kalan kitapları indirin. Kitaplığınız tamamen boşalınca rafları ve diğer taraflarını güzelce temizleyin.

Temizledikten sonra kitaplarınızı kategorilere ayırarak yerleştirmeye başlayın. Tüm kitaplarınızı ilgi alanlarınıza göre sıralayabilirsiniz. Dilerseniz en altta yer alan rafa ağır ve uzun olan kitaplarınızı dizin. Eğer varsa, dosyalarınızı veya klasörlerinizi de aynı rafa yerleştirebilirsiniz. Diğer rafa da; saklama kutularınızı yerleştirin. Böylece içerisine kağıt ve DVD gibi eşyaları koyabilirsiniz. Bir sonraki rafa ise; heykel, mumluk gibi aksesuarlarınızı yerleştirebilirsiniz. En üst rafa da çok ağır olmayan ve görünümü tamamlayan ince kitaplarınızı sıralayabilirsiniz.