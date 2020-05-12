Kırmızı et alırken bunlara dikkat edin

Kırmızı etin rengi nasıl olmalı?

Her kırmızı etin tonu aynı olmayabiliyor. Et alırken yapılan yanlışlardan biri rengi koyu olan etin çok beklediğini düşünmektir. Ancak koyu renkli olması etin çok beklediği anlamına gelmiyor.

Peki etin beklediğini nasıl anlayabiliriz? Cevap aslında çok basit. Ettin üzerindeki koyu halkalara bakarak bekleyip beklemediğini anlamak mümkün. Eğer etin üzerinde koyu renkli mor halkalar yoksa et taze demektir.

Mermer desene bakın

Kırmızı etin iyisini anlamak için yağlı kısımlarına bakın. Eğer yağlı kısımlarda mermer deseni varsa ve sıkı duruyorsa et taze demektir. Taze olmayan, beklemiş et dağılmış bir görünüme sahip olur.

Hijyene çok dikkat edin

Et aldığınız marketin ya da kasabın hijyenik olup olmadığına çok dikkat edin. Hijyenik ortamda muhafaza edilmeyen etler hastalık saçabiliyor. Mutlaka güvendiğiniz markaların ve kasapları tercih edin.