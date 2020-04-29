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Evdehayat
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 29.04.2020 - 12:20,Son Güncelleme:

Kırlentler nasıl temizlenmeli?

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Kırlentler nasıl temizlenmeli?
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Ev dekorasyonunda önemli tamamlayıcılardan biri de kırlentler. Koltuk takımlarını güzelleştimekle kalmayıp, salonlarımızı da farklı bir hava katıyor. Ancak, sık kullanımdan dolayı kolayca kirlenebilir. Peki, kırlentler pratik bir şekilde nasıl temizlenebilir? İşinize yarayacak ipuçlarını sizin için derledik.

İşte, kırlentlerinizi kolayca temizleyebileceğiniz öneriler...

Kırlentleri silmeden önce mutlaka süpürün. Bu şekilde üzerinde bulunan kırıntıları da almış olursunuz.

Eğer dış yüzeyi kirlenmişse nemli bir bezle temizleyebilirsiniz. Ancak, ıslak bezle temizlememeye dikkat edin.

Kırlent kılıfı fermuarlıysa, kılıfları çıkarıp, kumaş yapısına göre, çamaşır makinesinde de yıkamayı tercih edebilirsiniz.

Kılıfı çıkarılamayan kırlentleri de deterjanlı bir bezle hafifçe temizleyebilirsiniz. Bu işlemi uygularken, kumaşın zarar görmemesine dikkat edin.

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