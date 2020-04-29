Kırlentler nasıl temizlenmeli?

İşte, kırlentlerinizi kolayca temizleyebileceğiniz öneriler...

Kırlentleri silmeden önce mutlaka süpürün. Bu şekilde üzerinde bulunan kırıntıları da almış olursunuz.

Eğer dış yüzeyi kirlenmişse nemli bir bezle temizleyebilirsiniz. Ancak, ıslak bezle temizlememeye dikkat edin.

Kırlent kılıfı fermuarlıysa, kılıfları çıkarıp, kumaş yapısına göre, çamaşır makinesinde de yıkamayı tercih edebilirsiniz.

Kılıfı çıkarılamayan kırlentleri de deterjanlı bir bezle hafifçe temizleyebilirsiniz. Bu işlemi uygularken, kumaşın zarar görmemesine dikkat edin.