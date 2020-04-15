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Evdehayat
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 15.04.2020 - 17:05,Son Güncelleme:

Kırışıklığı gideren ev yapımı maske nasıl yapılır?

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Kırışıklığı gideren ev yapımı maske nasıl yapılır?
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Evde olduğumuz şu günlerde cilt bakımı yapmaya bolca zamanımız var… Şimdi size harika bir maske tarifi veriyoruz. Cildi besleyen bu maske düzenli kullanıldığında kırışıkları da giderecek.

Şimdi gelelim malzemelere ve maskenin nasıl yapıldığına…

Malzemeler

  • Yarım avokado
  • 1 çorba kaşığı bal
  • 2 çorba kaşığı limon suyu

Avokadoyu püre haline gelene kadar iyice ezin. Balı ilave edip karıştırın. Limon suyunu da ekleyin. Bu karışımı hem yüzünüze hem boynunuza hem de dekolte bölgesine sürün. Yarım saat bekledikten sonra kremi yüzünüzden ovarak, peeling yapar gibi çıkarın. Ardından ılık su ile yüzünüzü yıkayın.

Düzenli uyguladığınızda cildinizdeki çizgilerin azaldığına şahit olacaksınız.

Avokadonun cilde faydaları

-Anti-aging özelliğe sahiptir, cildi besler, aydınlık bir yüze kavuşmanızı sağlar.

-Akne ve sivilce bulunan hasarlı ciltlerin yenilenmesine katkıda bulunur.

-Cildin kuruluğun alır, yıpranmış cildi başlangıç noktasına geri döndürür.

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz 4 cilt maskesi!
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