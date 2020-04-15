Kırışıklığı gideren ev yapımı maske nasıl yapılır?

Şimdi gelelim malzemelere ve maskenin nasıl yapıldığına…

Malzemeler

Yarım avokado

1 çorba kaşığı bal

2 çorba kaşığı limon suyu

Avokadoyu püre haline gelene kadar iyice ezin. Balı ilave edip karıştırın. Limon suyunu da ekleyin. Bu karışımı hem yüzünüze hem boynunuza hem de dekolte bölgesine sürün. Yarım saat bekledikten sonra kremi yüzünüzden ovarak, peeling yapar gibi çıkarın. Ardından ılık su ile yüzünüzü yıkayın.

Düzenli uyguladığınızda cildinizdeki çizgilerin azaldığına şahit olacaksınız.

Avokadonun cilde faydaları

-Anti-aging özelliğe sahiptir, cildi besler, aydınlık bir yüze kavuşmanızı sağlar.

-Akne ve sivilce bulunan hasarlı ciltlerin yenilenmesine katkıda bulunur.

-Cildin kuruluğun alır, yıpranmış cildi başlangıç noktasına geri döndürür.