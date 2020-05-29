Kimlik avı saldırıları artıyor, zarar 100 bin doları aştı

KOBİ’lere yönelik kimlik avı sahtekarlığının gün geçtikçe daha da şiddetli artış gösterdiğini belirten uzmanlara göre, kimlik avı sahtekarlığına karşı KOBİ’lerdeki çalışanların bilinçlenmesi ve şirketlerin sağlam siber güvenlik çözümlerine sahip olması gerekiyor.

Yapılan anketin sonuçları ilginç bulgular taşıyor. Anket sonuçlarına göre, ABD’li KOBİ yöneticilerinin %58'i, şüpheli e-postaların geçen yıldan beri ciddi derecede arttığını belirtirken, üçte birinden fazlası, ödeme isteyen üst düzey bir yönetici veya satıcı gibi davranan birinden e-posta aldıklarını aktarıyor. Anket sonuçlarındaki en dikkat çekici noktanın kimlik avı e-postasına karşı KOBİ çalışanlarının reaksiyonları olduğunu belirten Bitdefender Türkiye’nin Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, hackerlerin attıkları oltaya KOBİ çalışanlarının yarısının düştüğünü ve şirketlerinin hesaplarındaki parayı transfer ettiğini vurguluyor. Çalışanların yaklaşık olarak %37’si şirket hesabından hackerlerin hesabına 50 bin ile 100 bin dolar aktarırken, %11’i de yaklaşık 10 bin dolar aktardığını raporluyor.

Covid-19 salgının tüm dünyayı etkisi altına almasıyla birlikte ofislerini evlerine taşıyan birçok şirketin çalışanları tüm iş trafiğini e-postalar üzerinden yönetiyor. Bu süreçte e-posta trafiğinin çoğalması ile birlikte hackerlerin de oltalama saldırılarını artırdığını aktaran Barbaros Akkoyunlu, şirket yöneticilerinin kimliklerine bürünen hackerlere karşı çalışanların daha dikkatli ve araştırmacı olmalarını, KOBİ’lerin ise siber güvenlik çözümlerini yeniden değerlendirmeleri gerektiğinin altını çiziyor.

Hackerleri ve kötü amaçlı yazılımları sistemlerinizden uzak tutmanın önemi gün geçtikçe artıyor. On binlerce dolar zarara uğramanın sadece tek bir e-posta üzerinden gerçekleşebildiğini ve sonrasında yaşanan itibar kaybının onarımının ise ciddi zamanlar alabileceğini belirten Akkoyunlu’ya göre, başta KOBİ’ler olmak üzere birçok şirketin, dolandırıcılık ve finansal veri hırsızlığını önlemek için profesyonel desteklerden yararlanması gerekiyor.







