Mutfağımızda kilerimizin olması için çok büyük bir alana ihtiyaç yok. Uygun bir dolap bile kiler görevi görebilir. Peki, kiler dolabı nasıl düzenlenmeli? İşinize yarayacak ipuçlarını sizin için derledik.

Öncelikle tüm malzemeyi tezgahın üzerine sıralayın. Daha sonra bozulan ve tarihi geçen yiyecekleri ayırın.



Aynı renkte olan saklama kaplarının yan yana dizilmesi, aradığınızı bulmanız açsından işinizi zorlaştırabilir. Bu yüzden, ihtiyaç duyacağınız şekilde gruplandırma yapmanız işini kolaylaştırabilir.



Ürünlerinizi yerleştirirken boylarına göre dizin.



En sık kullandığınız ürünü göz hizanıza yerleştirmek faydalı olacaktır. Böylece istediğinize rahatça ulaşmanın yanı sıra dekoratif açıdan hoş bir görünüm yakalayabilirsiniz.