Keyifli vakit geçirebileceğiniz e-kitap uygulamaları

İşte pek çok kitaba ulaşabileceğiniz e-kitap uygulamaları;

Kobo Books

Okuma alışkanlığınıza göre kitap önerileri sunan Kobo, farklı dilleri de destekliyor. Çizgi romanlardan çocuk kitaplarına pek çok seçeneğin mevcut olduğu uygulama ile istediğiniz kitabı tablet bilgisayarınızda veya telefonunuzda okuyabilirsiniz. Eşzamanlama özelliğiyle de diğer cihazlarınızdan kitabınızı okumaya devam edebilirsiniz. Ayrıca yazar, konu, tür ve başlığa göre de arama yapma imkanı da mevcut.

Wattpad

Popüler bir e-kitap uygulaması olan Wattpad, dilediğiniz kitabı okumanın yanı sıra diğer kullanıcıların hikayelerini de okumak mümkün. Bu sayede kendi hikayelerinizi de paylaşabilirsiniz. Farklı dilleri de destekleyen Wattpad'de kitabınızı eş zamanlı olarak diğer cihazlarınızdan da okuyabilirsiniz.

Storytel

Sesli bir e-kitap uygulaması olan Storytel, binlerce kitaba ulaşma imkanı sağlıyor. İnternet olmadan da kitabınızı okuyabilir veya dinleyebilirsiniz.

FBreader

Oldukça zengin bir içerik sunan FBreader, uygulamada yazı tipi gibi bazı özellikleri ayarlayabilmenizi sağlıyor. Ayrıca, sayfada not alabileceğiniz gibi kaldığınız yerden de okumaya devam edebilirsiniz. Üstelik gece modu özelliği de bulunuyor.

Moon+ Reader

Türkçe dahil olmak üzere farklı dil seçeneklerine sahip olan Moon+ Reader, İngilizce öğrenmek isteyenler için de gayet ideal. Pek çok kitaba ücretsiz olarak ulaşabilmenin yanı sıra gündüz ve gece olmak üzere iki farklı modda okuma yapabilirsiniz.