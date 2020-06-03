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Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 03.06.2020 - 14:53,Son Güncelleme:

Keçi sütü sabunu neye iyi gelmiyor ki…

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Keçi sütü sabunu neye iyi gelmiyor ki…
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Son zamanlarda bilinirliği artan keçi sütü sabunu cilt için adeta mucize... Cildi besliyor, yumuşatıyor ve ölü deriyi atmaya yardımcı oluyor. Peki, keçi sütü sabununun bu faydalarını biliyor musunuz?

Keçi sütü sabununun faydalarına hep birlikte göz atalım…

  • Keçi sütü nemlendirici etkisiyle cildi rahatlatır.
  • Keçi sütü sabunu sivilce ve siyah nokta oluşumunu önler.
  • Egzama ve mantar sorunlarına karşı kullanılır.
  • Vücudun pH seviyesini dengelemeye yardımcı olur.
  • Hassas cilde sahip olanlar gönül rahatlığıyla kullanabilir. Keçi sütü sabunu cildinizi tahriş etmez.
  • Ciltteki enfeksiyonların hızlıca iyileşmesini sağlar.
  • İçeriğindeki selenyum sayesinde cildi güneşin zararlı UV ışınlarından korur.
  • Derideki ölü hücrelerin temizlenmesine destek olur.

Keçi sütü sabunu nasıl kullanılır?

Yüzünüzü ve sabunu hafif ıslattıktan sonra doğrudan masaj yaparak cildinize sabunu uygulayabilirsiniz.

Egzama, sivilce gibi problemleri olanların kullanırken doğrudan yüze sürmek yerine köpürterek köpüğün yüze sürülmesi tavsiye edilir.

Saçlarınız için kullanmak istiyorsanız saçlarınızı ve sabunu iyice ıslatıp uygulayın ve güzelce durulayın.

Eğer cildiniz fazla problemliyse keçi sütü sabununu kullanmadan önce bir uzmana danışmayı ihmal etmeyin.

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