Kasları gevşetiyor, uykusuzluğu önlüyor… Evde papatya çayı nasıl yapılır?

Papatya çayı birçok bitki çayına kıyasla daha rahatlatıcı ve hafiftir. İşte şifa kaynağı bu çayın hazırlanışı ve faydaları…

Papatya çayı nasıl hazırlanır?

2-3 yemek kaşığı kurutulmuş papatyayı bir kaba koyun ve üzerine yarım litre su koyup kaynatın. Çayın iyice demlenmesini bekleyin. 5-6 dakika kaynattığınız papatya çayını süzerek bir bardağa boşaltın. Tatlandırmak için birkaç damla limon ya da bal kullanabilirsiniz.

Papatya çayının faydaları

Menopoz döneminde rahatlama sağlar.

Uyku problemleri ve uykuya geçmede sorun yaşayanlara yardımcı olur.

Regl döneminde ağrıları azaltır.

Soğuk algınlığına ve boğaz ağrılarına iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Papatya çayının sakinleştirici etkisi vardır.

Mide bulantılarını dindirmeye yardımcı olur.

Mide kramplarında rahatlatıcı etkisi vardır.

Papatya çayı kasları gevşetir.

Romatizma rahatsızlıklarından kaynaklanan ağrıları azaltmaya yardımcı olur.

Papatya çayı bel ve sırt ağrılarını azaltır.

Papatya çayını öğünler arasında ve günde 2 fincandan fazla tüketmemeniz tavsiye ediliyor.