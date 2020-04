Karantina sürecinden kilo almadan çıkın: Porsiyon kontrolü sağlamak için 6 ipucu

1- Porsiyon kontrolünü sağlamaya market alışverişinden başlayın. Evde ne kadar besin tüketeceğinizi daha marketteyken belirleyin. Nasıl mı? Markete giderken evde eksik olan ihtiyaçları listesini yapın ve hangi besinden ne kadar almanız gerektiğiniz de belirleyin. Mesela 1 kilo muz yerine 2 kilo muz alırsanız, muzlar bozulmasın diye 2 kiloyu da yemek zorunda kalacaksınız. İhtiyacınız olandan fazlasını almayın.

2- Porsiyon miktarını kontrol etmede en önemli etkenlerden biri su içmektir. Susuzluk çoğu zaman açlık hissi ile karıştırılır. Bu da daha fazla yemeye neden olur. Günde minimum 2 litre su içtiğinizden emin olun.

3- Yemek masasında ortaya konan yemekler doygunluk sağlamayacağı gibi daha fazla yemeye de neden oluyor. Yiyeceklerinizi tabağınıza alın ve öyle tüketin. Daha az yemek için küçük ebatlarda tabaklar kullanmayı da tercih edebilirsiniz.

4- Porsiyon kontrolü sadece sağlıksız besinler için geçerli değildir. Yani patates kızartması yerken dikkat edip elma yerken sınırsız bir hakkınız varmış gibi davranmayın. Sağlıklı besinler de fazla tüketildiğinde kilo alımına neden olurlar.

5- Sofranızda çeşitli besinlerin olmasına önem verin. Bol lifli besinler, sağlıklı karbonhidratlar ve proteinler mutlaka yer almalı.

6- Evde olduğumuz şu günlerde her öğünü hafta sonu keyfi gibi geçirmemek gerekir. Her sabah mükellef bir kahvaltı hazırlıyorsanız buna hemen son vermelisiniz. Her gün çeşit çeşit malzemenin olduğu kahvaltılar yerine yulaf ezmesi, hafif bir tost gibi alternatifleri tercih edin. Sadece pazar günleri kendinizi şımartacak bir kahvaltı hazırlayın.