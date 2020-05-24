Dünyanın en çok satan oyunları: İlk sırada bakın hangisi var?

Son 90 günde 10 milyonun üzerinde satış yapabilen GTA 5, satışa çıktığı ilk günden bu yana toplamda 130 milyon lisanslı kopya satabilmeyi başardı. İşin ilginç yanı ise Epic Games'in oyunu ücretsiz yapmasıyla birlikte kaç kişinin oyunun lisanslı sürümünü indirdiği bu rakama dahil değil.

GTA V'in ardından bir diğer popüler oyun Red Dead Redempiton 2 de 31 milyon kopya satmayı başardı. Bu oyunu 10 milyon satış rakamına ulaşan Borderlands 3 izlerken, NBA 2K20 de 12 milyon kopya sattı. Mafia III, 7 milyon adet satarken, son günlerde adını sıkça duymaya başladığımız The Outer Worlds de 2.5 milyona yakın lisanslı kopya satabildi.



Peki dünyanın en çok satan oyunu GTA 5 mi? Bunca lisanslı kopya satmasına karşın, GTA 5 henüz Minecraft'ı tahtından edebilmiş değil. Microsoft'un geliştirdiği oyun toplamda 200 milyondan fazla satmayı başarmış durumda. Oyun, sadece son bir yılda 25 milyon kopya sattı.