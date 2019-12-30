Kurumamış kan lekesi nasıl çıkar?

Kan lekesi daha kurumamış ise soğuk veya ılık bir suyun altında biraz bekleterek yıkamanız yeterli olacaktır ve kan lekesi bulaştığı yerden kolaylıkla çıkacaktır. Eğer hala çıkmadıysa biraz sabun ve bir fırça ile yumuşak bir fırça yardımıyla kan lekesini çıkartabilirsiniz. -Eğer kan lekesi kurumuş ise bunu çıkartmak için bu püf noktalarını deneyebilirsiniz;

Diş macunu

Kurumuş kan lekesini çıkarmada diş macunu en iyi çözümlerdendir. Kurumuş kan lekesine diş macununu sıkıp iyice ovalayın. İyice ovaladıktan sonra, kurumaya bırakın. Macun gömlekte kuruduktan sonra tekrar ovalayın. Özellikle soğuk suda el sabunu ile gömleği yıkayın. İyice yıkadıktan sonra durulayın.

Oksijenli su

Beyaz ve açık renkli çamaşırlar için en güvenli yollardan biridir. Çamaşırları oksijenli suda bekletin ve ılık suda güzelce elde yıkayın. Sonrasında durulayıp makinede yıkama işlemine geçebilirsiniz. Oksijenli suyunun beyazlatma özelliği olduğundan dolayı renkli çamaşırlarınızı ağartabilir.

İlaç tozu

Çıkmayan kurumuş kan lekeleri için ideal yöntemlerdendir. Birkaç tane herkesin bildiği kan sulandırıcı hapı ezip ve suyla karıştırın. Daha sonra kan lekesinin üzerinde bekletin. Sonrasında yıkama işlemine geçin

Tuzlu su

Kan lekesinin kuruduğunu fark ettiğinizde uygulanacak en iyi yöntemlerden biri de tuzlu sudur. Tuz ve suyu karıştırarak macun kıvamı elde edin ve bu karışımı lekenin üzerine sürün. Bir bez ya da bulaşık süngeri ile elde ettiğiniz karışımı lekenin bulaştığı bölgeye sürün.

Nişasta

Renkli kumaşlar için kurtarıcı bir çözüm olan nişastayı, renkli çamaşırların üzerine bir miktar serpip bekletin ve daha sonra da bu kanlı bölgeyi bir diş fırçası yardımıyla temizleyebilirsiniz.• Amonyak Amonyak kan lekelerinde deneyebileceğiniz farklı çözümlerden biridir. 1-2 yemek kaşığı amonyak ve içine 1 litre suyu bir kaba koyun ve karıştırın. Sonrasında ince çorap ile kurumuş kan lekesini silin ve daha sonra makinede yıkamaya atın. Bu yöntemi kuru bir beze sıkarak yatak, nevresim, halı ve koltuklarınızda da uygulayabilirsiniz.

Kaya tuzu

Özellikle yatak gibi elinizde yıkamakta zorlanacağınız büyüklükteki eşyalardan kan lekesini çıkartmak için uygun bir yöntemdir. Yataktaki veya nevresiminizdeki kan lekesinin büyüklüğüne göre örneğin 1 çay bardağı soğuk su ile 2 çay kaşığı tuzu karıştırın. Sprey şişesi alın ve bu karışımı bu şişeye koyun. Daha sonra kan lekesinin üzerine kaya tuzu bolca dökün ve lekeyi iyice içine çekmesini bekleyin. Tam olarak lekeyi çektiğinden emin olun ve sprey şişesindeki karışımı buraya uygulayın. Kuru bir bez ile nemli bölgeyi silin.

Soğuk su

Eğer çıkarmak istediğiniz kan lekesi daha kurumadıysa üzerine soğuk su dökmek en iyi yöntemlerdendir. Kan lekesi çabucak çıkacaktır.

Beyaz sirke

Kurumuş kan lekesinin üzerine bir Türk kahvesi fincanı kadar beyaz sirke dökün ve leke çıkana kadar sirkeyi bekletin.

Koltuktan kan lekesi nasıl çıkar?

Kaya tuzu yöntemi ile koltuklarınızdaki kan lekesini de temizleyebilirsiniz. İlk aşamada temiz bir bez ile fazla kanı alıp kalan lekeyi kaya tuzu ve karışım suyu ile temizleyebilirsiniz.

Yataktan kan lekesi nasıl çıkar?

Amonyak yöntemi ile yatak ve nevresim gibi eşyalarınızda da rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Sadece, yine bir bez ile durulama işlemi yapmayı unutmayın.

Halıdaki kan lekesi nasıl çıkar?

İlk olarak kanın mümkün olduğu kadar çok kısmını soğuk suyla ıslatmış olduğunuz temiz ve beyaz bir bez veya kağıt havluya tamponlayarak çektirin. Kan lekesi olan bölgeyi ovmamaya dikkat edin. Bez veya kağıt havluyu kirlendikçe kan geçmeyene kadar değiştirin.