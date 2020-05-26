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Evdehayat
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 26.05.2020 - 18:19,Son Güncelleme:

Kalorifer petekleri nasıl temizlenmeli?

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Kalorifer petekleri nasıl temizlenmeli?
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Evlerin sıcacık olmasını sağlayan kalorifer petekleri kirlendiği zaman yeteri kadar iyi ısıtmayabilirler. Bu durumda düzenli olarak temizlenmesi çok önemli.

Yaz aylarında kalorifer peteklerini kolayca ve rahatça temizleyebilirsiniz. Bunun için dilerseniz dışarıdan destek alabilir ya da birkaç pratik yöntemle kendiniz yapabilirsiniz. Peki, kalorifer petekleri nasıl temizlenmeli? İşte ayrıntıları...

- Temizliğe başlamadan önce peteklerinizin kapalı olmasına dikkat edin.

- Daha sonra elektrikli süpürge ile kaloriferde biriken tozları temizleyin.

- Petek aralarını da temizlemeyi ihmal etmeyin Bunun için bir bezi uygun bir sopaya sabitleyerek kullanabilirsiniz.

- Bir kaba bir miktar sabun ve ılık su ekleyin. Temiz bir bezi hazırladığınız suda ıslatıp kaloriferin dış yüzeyini de güzelce silin. Ardından da kurulayın.

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