Yaz aylarında kalorifer peteklerini kolayca ve rahatça temizleyebilirsiniz. Bunun için dilerseniz dışarıdan destek alabilir ya da birkaç pratik yöntemle kendiniz yapabilirsiniz. Peki, kalorifer petekleri nasıl temizlenmeli? İşte ayrıntıları...

- Temizliğe başlamadan önce peteklerinizin kapalı olmasına dikkat edin.

- Daha sonra elektrikli süpürge ile kaloriferde biriken tozları temizleyin.

- Petek aralarını da temizlemeyi ihmal etmeyin Bunun için bir bezi uygun bir sopaya sabitleyerek kullanabilirsiniz.

- Bir kaba bir miktar sabun ve ılık su ekleyin. Temiz bir bezi hazırladığınız suda ıslatıp kaloriferin dış yüzeyini de güzelce silin. Ardından da kurulayın.