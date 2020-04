Kaktüs bakımının incelikleri

-Çiçekli ve çiçeksiz olarak iki grupta incelenen kaktüsler çok fazla suya ihtiyaç duymazlar. Eğer toprağı kuruysa sulama ihtiyacının olduğunu anlayabilirsiniz. Suladıktan sonra kaktüsün altındaki tabağa su birikmişse boşaltmalısınız.

-Yaz mevsiminde kaktüsü haftada bir sulayabilirsiniz, kışın bu süre on hatta on beş güne çıkabilir. Su, toprağın her tarafına ulaşmalıdır.

- Kaktüs toprağı mutlaka kireçli olmalıdır. Kireçli toprak kaktüsün daha kolay büyümesine katkı sağlar.

-Güneş alan yerler kaktüsler için idealdir. Bu nedenle kaktüsleri pencere pervazlarında konumlandırabilirsiniz. Ancak direkt öğle güneşinden de korumalısınız.

- Kaktüsün bulunduğu saksı çok büyük olmamalıdır. Ayrıca toprağın da aşırı olmaması önemlidir.