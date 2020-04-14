Kaktüs bakımının incelikleri
Bakımının kolay olması ve her ortama uyum sağlaması sebebiyle kaktüs neredeyse her evde bulunur. Hem estetik hem de sempatik olan bu bitkinin bakımı zahmetsizdir. Peki, kaktüsün toprağı nasıl olmalıdır, kaktüs nasıl sulanır? İşte bilmeniz gerekenler…
-Çiçekli ve çiçeksiz olarak iki grupta incelenen kaktüsler çok fazla suya ihtiyaç duymazlar. Eğer toprağı kuruysa sulama ihtiyacının olduğunu anlayabilirsiniz. Suladıktan sonra kaktüsün altındaki tabağa su birikmişse boşaltmalısınız.
-Yaz mevsiminde kaktüsü haftada bir sulayabilirsiniz, kışın bu süre on hatta on beş güne çıkabilir. Su, toprağın her tarafına ulaşmalıdır.
- Kaktüs toprağı mutlaka kireçli olmalıdır. Kireçli toprak kaktüsün daha kolay büyümesine katkı sağlar.
-Güneş alan yerler kaktüsler için idealdir. Bu nedenle kaktüsleri pencere pervazlarında konumlandırabilirsiniz. Ancak direkt öğle güneşinden de korumalısınız.
- Kaktüsün bulunduğu saksı çok büyük olmamalıdır. Ayrıca toprağın da aşırı olmaması önemlidir.
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