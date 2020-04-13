MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriKahve makinesi nasıl temizlenmeli?
GeriEvdehayat Kahve makinesi nasıl temizlenmeli?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Evdehayat
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 13.04.2020 - 15:34,Son Güncelleme:

Kahve makinesi nasıl temizlenmeli?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahve makinesi nasıl temizlenmeli?
Abone Olgoogle-news

Kısa sürede mis kokulu kahve hazırlamamıza yardımcı olan kahve makinelerinin düzenli temizliği, sağlık ve lezzet açısından oldukça önemli. Üstelik bunu da kolayca yapabilirsiniz. Peki, kahve makinesi nasıl temizlenmeli? Gelin işinizi kolaylaştıracak ipuçlarına birlikte göz atalım...

İlk olarak makinenizin kullanım kılavuzuna mutlaka bakmalısınız. Kahve makinesinin fişini çekip kapalı olduğunu kontrol edin. Ardından filtresini yavaş bir şekilde güzelce yıkayın.

Kahve makinenizin içerisinde kireç oluşumu varsa sirkeli sudan faydalanabilirsiniz. Su haznesine bir miktar su ve beyaz sirke ekleyin ve makineyi çalıştırın. Bir süre sonra makineyi kapatıp yarım saat kadar bekletin.

Daha sonra makinenizi yeniden çalıştırın. Demleme süresi bittikten sonra sirkeli suyu boşaltın ve temiz su koyup kahve makinesini tekrar çalıştırın. Böylece oluşan kireçlerden de kurtulabilirsiniz. Ayrıca bu işlemi ayda 1 defa uygulayabilirsiniz.

Evde kolonya ve dezenfektan yapımı!
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle