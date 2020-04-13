Kahve makinesi nasıl temizlenmeli?

İlk olarak makinenizin kullanım kılavuzuna mutlaka bakmalısınız. Kahve makinesinin fişini çekip kapalı olduğunu kontrol edin. Ardından filtresini yavaş bir şekilde güzelce yıkayın.

Kahve makinenizin içerisinde kireç oluşumu varsa sirkeli sudan faydalanabilirsiniz. Su haznesine bir miktar su ve beyaz sirke ekleyin ve makineyi çalıştırın. Bir süre sonra makineyi kapatıp yarım saat kadar bekletin.



Daha sonra makinenizi yeniden çalıştırın. Demleme süresi bittikten sonra sirkeli suyu boşaltın ve temiz su koyup kahve makinesini tekrar çalıştırın. Böylece oluşan kireçlerden de kurtulabilirsiniz. Ayrıca bu işlemi ayda 1 defa uygulayabilirsiniz.