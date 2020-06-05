Kadayıf ile börek hazırlamaya ne dersiniz?
Tel kadayıf daha çok tatlılarda tercih ediliyor. Ancak, nefis bir börek de hazırlayabilirsiniz. Eriyen peynirin ve çıtır çıtır kadayıfın bu nefes uyumuna bayılacaksınız. Denemeden geçmeyin! İşte kadayıf böreğinin malzeme listesi ve yapılış aşamaları...
Malzemeler:
150 gram yaş tel kadayıf
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 veya 3 yemek kaşığı süt
Rendelenmiş kaşar peyniri
Karabiber
Tuz
Nasıl yapılır?
Geniş bir kasede yumurta, süt, yoğurt, zeytinyağı, karabiber ve tuzu çırpın.
Daha sonra kadayıfı hazırladığınız karışıma ilave edip güzelce karıştırın.
Tavayı ocağa alıp bir miktar yağ ekleyin.
Kadayıfın yarısını tavaya yerleştirin.
Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini yayın.
Kalan kadayıfı da peynirin üzerine yerleştirin.
Her iki tarafını da güzel pişirin.
Afiyet olsun...
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