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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 08.04.2020 - 20:29,Son Güncelleme:/

Japon yapıştırıcısı nasıl çıkarılır?

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Japon yapıştırıcısı nasıl çıkarılır?
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Japon yapıştırıcısı oldukça kuvvetli bir yapıya sahip. Nereye bulaşırsa bulaşsın leke bırakır. Fakat bu durumlarda pratik çözüm yollarını kullanarak Japon yapıştırıcısının bıraktığı lekelerden kurtulabilirsiniz. Peki ama nasıl? İşte cevabı...

Fazla yoğunlukta sürülen Japon yapıştırıcısı elinize bulaşabilir veya etrafa dağılabilir. Peki durumda ne yapılmalı?

İlk olarak Japon yapıştırıcısının bulaştığı yerin kurumasını bekleyin. Daha sonra lekeli bölgeye aseton döküp birkaç dakika bekleyin ve bir diş fırçası yardımıyla alanı temizleyin.

Eğer elinize yapışırsa, yapıştırıcı olan bölgeye bir miktar tuz sürün. Ardından yumuşak uçlu bir fırça ile elinizi tahriş etmeyecek şekilde fırçalayın. Ardından iyice durulayın ve nemlendirici bir krem sürün.

Camdan yapılan bir malzemeye bulaşırsa da Japon yapıştırıcısı olan bölgeyi sıcak su ile ıslatın. Bir süre beklettikten sonra temizleyebilirsiniz.

Eşyalarınızı kolayca dezenfekte edin!
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