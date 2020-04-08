Japon yapıştırıcısı nasıl çıkarılır?

Fazla yoğunlukta sürülen Japon yapıştırıcısı elinize bulaşabilir veya etrafa dağılabilir. Peki durumda ne yapılmalı?

İlk olarak Japon yapıştırıcısının bulaştığı yerin kurumasını bekleyin. Daha sonra lekeli bölgeye aseton döküp birkaç dakika bekleyin ve bir diş fırçası yardımıyla alanı temizleyin.

Eğer elinize yapışırsa, yapıştırıcı olan bölgeye bir miktar tuz sürün. Ardından yumuşak uçlu bir fırça ile elinizi tahriş etmeyecek şekilde fırçalayın. Ardından iyice durulayın ve nemlendirici bir krem sürün.

Camdan yapılan bir malzemeye bulaşırsa da Japon yapıştırıcısı olan bölgeyi sıcak su ile ıslatın. Bir süre beklettikten sonra temizleyebilirsiniz.



