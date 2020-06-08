İyi Türk kahvesi yapmanın püf noktaları

Türk kahvesi evde en kolay yapılan kahve çeşidi olarak biliniyor. İyi kahve yapmanın püf noktalarını ise şöyle sıralayabiliriz;

Türk kahvesini kaynayan su ile yapmak, kahvenin tadını bozan ve köpüksüz olmasını sağlayan en önemli hatalardan biri. Bu kahveyi kaynayan suyla bir araya getirmemek gerekir ki, acılaşmasın. Taze kahve kullanmak, çekirdekten yapmadan 10 dakika önce öğütmek kahveyi daha aromatik ve daha keyifli hale getiren ana etkenlerdendir.

Türk kahvesini, soğuk su ile, kısık ateşte 2,5-3 dakika pişirmek en iyi sonucu verir.

Doğru fincanı seçin

Türk kahvesi günümüzde daha ince, daha zarif formda kullanılıyor. Ama biraz daha etli denilen kalın fincanlar, sıcak tutması bakımından kahvenin tadına da etki ediyor. Isıtılmış fincanları kullanmak ve kahvenin soğuma sürecini daha yavaşlatmak için önemli etken.

Türk kahvesi fincanınızı, kahveyi içine koymadan önce sıcak su ile çalkalamak da soğumanın önüne geçen basit ama etkili bir yöntemdir.