İyi bir cilt için uygulamanız gereken sabah rutini

Su için: Sabah uyandığınızda ilk işiniz su içmek olsun. Bu alışkanlık cildinizi güzelleştirirken bir yandan da sindirim sisteminize fayda sağlar.

Temizleyin: Evet, suyunuzu içtiğinize göre şimdi temizleme işlemine geçebilirsiniz. Yüzünüzü derinlemesine temizleyen, su bazlı bir cilt temizleyici alın. Yatıştırıcı etkisi olanları tercih edebilirsiniz. Sabahları uyandığınızda yüzünüzü bu temizleyici ile nazikçe masaj yaparak yıkayın ve temiz bir havlu ile kurulayın.

Tonik kullanın: İyi bir cilt toniği, temizleyicilerin radarından kaçan kiri ve yağı temizlemek için birebirdir. Cilt tonikleri, gözenekleri sıkılaştırır, cildin pH seviyesini dengeler, fazla yağ üretimini önler. Sabahları cildinizi bir temizleyici ile yıkadıktan sonra tonik ile de silin.

Sıra serumda: Cilt serumları, cilt sorunlarını hedef alan harika ürünlerdir. Eğer bir cilt probleminiz varsa (akne, siyah nokta, aşırı kuruluk, fazla yağ oranı vs.) probleminize uygun bir serum seçin ve sabahları tonik sonrası kullanın. Birkaç damla serumu avucunuza dökün, ovalayarak ısıtın ve dairesel hareketlerle cildinize uygulayın.

Nemlendirmeden olmaz: Serum sonrası sıradaki adım nemlendirici. Serum uyguladıktan sonra cildinize nüfuz etmesi için 3 -4 dakika bekleyin. Ardından cilt tipinize uygun nemlendiricinizi yüzünüze ve boynunuza sürün. Cildiniz nemlendiriciyi emene kadar başka işlem yapmayın.

Gözlerinizi de koruyun: Kullanılan bakım ürünlerinin çoğunda "Göz çevrenizden uzak tutun" ibaresi yer alır. Bu da demektir ki göz çevremiz için ayrı bir ürün kullanmamız gerekiyor. Göz kreminizi her sabah göz çevrenize hafifçe masaj yaparak uygulayın. Çok bastırmamaya ve kremi de fazla sürmemeye özen gösterin.